صبرى فواز عن سبب نجاح مسلسل «وبينا ميعاد»: طبطب على قلوب الناس

كشف الفنان صبري فواز، السبب في نجاح مسلسل "وبينا ميعاد"، والذي عرض مؤخرًا، مؤكدًا أن فكرة العمل تم كتابتها بشكل جديد والإنتاج وفريق العمل المميز كلها عوامل ساعدت على نجاحه.

وقال خلال حلقة برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إن كل الأدوار في المسلسل كانت في مكانها حتى الأطفال، بالإضافة إلى أن الناس كانت عطاشا للدفء والعمل طبطب على قلوبهم، ولهذا الناس تعاملت معه وتمنت أن تعيش نفس الحياة وهذا سحر العمل.

وأضاف، أن المؤلف هاني كمال، منذ البداية أصل الشخصيات فنادية من بيت مصري محترم، وحسن ابن ناس طيبين، وبالتراث الذي تربوا عليه كان لابد أن يكون هناك تعامل إنساني بينهما.

أبطال المسلسل

المسلسل من إخراج هاني كمال وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، بسمة، داليا شوقي وخالد أنور.