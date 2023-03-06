الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

الأهلي
الأهلي

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري هو ما يبحث عنه كثير من المتابعين، المهتمين بمعرفة أخبار “المارد الأحمر”، ومواعيد مبارياته.

وتعادل الأهلي مع الداخلية بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما في الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وصالح الأهلي جمهوره بالانتصار العريض على القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

أما عن ترتيب الأهلي والمقاولون العرب في الدوري، فنستعرضه تباعًا.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023، برصيد 41 نقطة، فيما يتواجد المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

أما عن موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري، فتُقام المباراة غدًا الثلاثاء، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ الأهلي وي السلام” في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الدورى الممتاز.. الأهلى يختتم استعداداته لمباراة المقاولون العرب

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

أما عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري، فتُنقل تليفزيونيًا على قناة أون تايم سبورتس 1 إتش دي، على أن يسبق المباراة ستوديو تحليلي.

وتُعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب، بروفة أخيرة لـ “ المارد الأحمر”، قبل المواجهة المنتظرة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

أما عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا، فتُقام يوم السبت 11 مارس 2023، على ملعب الفريق الجنوب إفريقي، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وسيسمح فريق صن داونز، لجمهوره، بحضور مباراته أمام الأهلي مجانًا.

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