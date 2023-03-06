موعد مباريات الزمالك المقبلة في جميع المسابقات هو ما يشغل إهتمام جماهير الزمالك خلال الساعات القادمة، نظرًا لأهمية المباريات المقبلة الحاسمة في مشوار الفريق الإفريقي وأولها مواجهة الترجي غدًا، والتى تعتبر الأمل الأخير للفارس الأبيض للاستمرار فى المنافسة على حجز إحدى بطاقتي التأهل لربع نهائى بطولة دورى الأبطال.

ويعانى الزمالك فى دور المجموعات فى البطولة الحالية و الماضية، حيث لم يحقق الزمالك الفوز منذ مباراة تونجيت السنغالى فى الجولة السادسة بدور المجموعات والتى أقيمت يوم 10 أبريل 2021، حيث خاض الزمالك بعد تلك المباراة 9 مباريات فى دور المجموعات فشل فى تحقيق الفوز فى أى منها حيث تعادل فى 5 مباريات وخسر فى 4 مباريات فى دور المجموعات بالبطولة الحالية وبطولة العام الماضى، وفشل الزمالك فى التأهل من دور المجموعات منذ بطولة 2020، والتى صعد فيها للمباراة النهائية أمام الأهلى.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة والقنوات الناقلة

الزمالك والترجي فى تمام الساعة التاسعة من مساء غدًا الثلاثاء 7ـ3ـ2023،وتنقل عبر البث الأرضي قناة تايم سبورت وقنوات بي إن سبورت الرياضية.

الزمالك وإنبي 12 مارس في مسابقة الدوري وتنقل عبر قنوات أون تايم سبورت.

الزمالك والمصري 15 مارس في مسابقة الدوري وتنقبل عبر قنوات أون تايم سبورت.

الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري 17 مارس وتنقل عبر البث الأرضي قناة تايم سبورت وقنوات بي إن سبورت الرياضية.

الزمالك والمريخ السوداني 31 مارس المقبل وتنقل عبر البث الأرضي قناة تايم سبورت وقنوات بي إن سبورت الرياضية.

الزمالك وطلائع الجيش 5 أبريل المقبل في مسابقة الدوري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجى التونسى فى دورى الابطال

محمد صبحي فى حراسة المرمى

أحمد فتوح، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي فى الدفاع

سيف فاروق جعفر، نبيل عماد دونجا، ومحمد اشرف روقا فى وسط الملعب

أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري فى الهجوم.