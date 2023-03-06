الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات الزمالك القادمة والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

موعد مباريات الزمالك المقبلة في جميع المسابقات هو ما يشغل إهتمام جماهير الزمالك خلال الساعات القادمة، نظرًا لأهمية المباريات المقبلة الحاسمة في مشوار الفريق الإفريقي وأولها مواجهة الترجي غدًا، والتى تعتبر الأمل الأخير للفارس الأبيض للاستمرار فى المنافسة على حجز إحدى بطاقتي التأهل لربع نهائى بطولة دورى الأبطال.

ويعانى الزمالك فى دور المجموعات فى البطولة الحالية و الماضية، حيث لم يحقق الزمالك الفوز منذ مباراة تونجيت السنغالى فى الجولة السادسة بدور المجموعات والتى أقيمت يوم 10 أبريل 2021، حيث خاض الزمالك بعد تلك المباراة 9 مباريات فى دور المجموعات فشل فى تحقيق الفوز فى أى منها حيث تعادل فى 5 مباريات وخسر فى 4 مباريات فى دور المجموعات بالبطولة الحالية وبطولة العام الماضى، وفشل الزمالك فى التأهل من دور المجموعات منذ بطولة 2020، والتى صعد فيها للمباراة النهائية أمام الأهلى.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة والقنوات الناقلة

  • الزمالك والترجي  فى تمام الساعة التاسعة من مساء غدًا الثلاثاء 7ـ3ـ2023،وتنقل عبر البث الأرضي قناة تايم سبورت وقنوات بي إن سبورت الرياضية.
  • الزمالك وإنبي 12 مارس في مسابقة الدوري وتنقل عبر قنوات أون تايم سبورت.
  • الزمالك والمصري 15 مارس في مسابقة الدوري وتنقبل عبر قنوات أون تايم سبورت.
  • الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري 17 مارس وتنقل عبر البث الأرضي قناة تايم سبورت وقنوات بي إن سبورت الرياضية.

«رجال سلة الأهلى» يفوز على الزمالك ويعزز صدارته للدورى

  • الزمالك والمريخ السوداني 31 مارس المقبل وتنقل عبر البث الأرضي قناة تايم سبورت وقنوات بي إن سبورت الرياضية.
  • الزمالك وطلائع الجيش 5 أبريل المقبل في مسابقة الدوري.

 

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجى التونسى فى دورى الابطال 

محمد صبحي فى حراسة المرمى

أحمد فتوح، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي فى الدفاع

سيف فاروق جعفر، نبيل عماد دونجا، ومحمد اشرف روقا فى وسط الملعب

أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري فى الهجوم.

•• اقرأ أيضًا:

محمد صلاح يتصدر «تويتر».. أسطورة مصر حديث العالم

مواعيد مباريات الزمالك القادمة والقنوات الناقلة الترجي موعد مباريات الزمالك انبى شباب بلوزداد تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

محافظ القليوبية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

وزير الري: أوروبا بدأت تستعين بالتجربة المصرية لمعالجة نقص المياه

خبير: الدولة مهتمة بتحفيز الاستثمار الزراعي والصناعي لزيادة الإنتاج

ملحمة إنسانية.. الكهرباء تدخل «نجع جبران» فى أسوان لأول مرة منذ 40 عامًا

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالصف

عضو بالغرفة التجارية: معرض أهلاً رمضان أصبح السوق الاستراتيجي للدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش