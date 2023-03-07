الثلاثاء 07 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح إثر وقوع حادث مرورى بالبحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

 أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية بطريق عزبة شرارة بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير لعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل 

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بطريق عزبة شرارة بنطاق دائرة المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية، وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء المصابين 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من: عبد الرحمن على جمال،  18 سنة، مصاب بكسر بالساق الأيسر، وحمادة السعيد عبد الجواد، 17 سنة، مصاب بكسر بالقدم الأيسر،  محمد جمال عبد الحفيظ، 18سنة، مصاب بكسر بالقدم اليسرى،  نادية اللول إسماعيل، 35 سنة،  مصابة كسر بالذراع الأيسر،  عمر ناجى سعيد، 12 سنة، مصاب بكسر بالذراع الأيمن، وجميعهم مقيمين مركز أبو المطامير .

ونقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

من ناحية أخرى، شهدت محافظة البحيرة، صباح اليوم، إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون بالواقعة.

اتخاذ الإجراءات أجر اجهزة إتخاذ الإجراءات القانونية ارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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