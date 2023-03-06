«معلوف»: تايوان عقدة كبيرة للولايات المتحدة والصين

قال السفير مسعود معلوف، الخبير بالشأن الأمريكي، إن الشرائح الإلكترونية تسببت في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

منافسة تكنولوجية بين أمريكا والصين

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامية آية لطفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك ملفات خلافية بين أمريكا والصين منها اقتصادية وسياسية، والآن تكنولوجية وكل دولة تسعى لكسب السباق في هذا المجال لأنه يعطيها فرصة أكبر خاصة أن الصين مرشحة لأن تكون الاقتصاد الأقوى والأول والولايات المتحدة تحاول تأخير ذلك لتبقى هي الاقتصاد الأقوى والأول.

وأشار “معلوف” إلى أن الولايات المتحدة اهتمت بإنتاج الشرائح الإلكترونية ووضعت لها ميزانية ضخمة لوضع حد لما تقوم به الصين.

وأكد أن تايوان هي الأولى عالميًا في إنتاج الشرائح الإلكترونية، وفي حال قررت الصين أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها سيعطل هذا الكثير من الاتفاقيات بينها والولايات المتحدة والتي أعلنت بأنها ملزمة بالدفاع عنها، مشيرًا إلى أن تايوان تمثل عقدة كبيرة بين الولايات المتحدة والصين.