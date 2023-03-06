في ختام التعاملات.. استقرار أسعار الذهب اليوم بالسوق المحلي

شهدت أسعار الذهب استقرارا في ختام التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، بالسوق المحلي، مع تسجيل الأوقية تراجعًا طفيفًا بالبورصة العالمية.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1582 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1845 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 24 سجل 2109 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب مستوى 14760 جنيها، بينما شهدت الأوقية حالة من التذبذب والتحرك في نطاق ضيق بين 1848 و1853 دولارًا.

وشهدت الأسواق المحلية، إقبالًا شديد على الذهب، على الرغم من تراجع سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تخوفات من تراجع العملة أمام الدولار.