الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

في ختام التعاملات.. استقرار أسعار الذهب اليوم بالسوق المحلي

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب استقرارا في ختام التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، بالسوق المحلي، مع تسجيل الأوقية تراجعًا طفيفًا بالبورصة العالمية.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1582 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1845 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 24 سجل 2109 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب مستوى 14760 جنيها، بينما شهدت الأوقية حالة من التذبذب والتحرك في نطاق ضيق بين 1848 و1853 دولارًا.

وشهدت الأسواق المحلية، إقبالًا شديد على الذهب، على الرغم من تراجع سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تخوفات من تراجع العملة أمام الدولار.

اتحاد الغرف ارتفاعات جديدة أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم اقتصادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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