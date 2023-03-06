عضو بالغرفة التجارية: معرض أهلاً رمضان أصبح السوق الاستراتيجي للدولة

قال أسامة الرفاعي، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة، إن معرض أهلاً رمضان يقام للعام الثامن على التوالي منذ تولي الرئيس السيسي سدّة الحكم وأصبح المعرض هو السوق الاستراتيجي للأسر المصرية.

وأضاف الرفاعي، في تصريحات خاصة للدستور، أنه حيث تُقدم من خلال المعرض كافه السلع الأساسية والياميش واللحوم وغيرها من السلع والمنتجات التي يستهلكها المواطن خلال الشهر الكريم وتقدم تخفيضات تصل لاكثر من ٣٠ ٪علي كافه السلع وتتحمل الغرف التجارية تكاليف انشاء المعارض وتقديم كافه الخدمات للتجار مجانا مقابل اشتراكهم في المعرض وتقديم التخفيضات للمواطنين مشاركه منهم مع الدولة لدعم الاقتصاد والتخفيف عن المواطنين تكاليف المشتريات اللازمة للاسرة المصرية.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة، أنه تقام بمحافظه الجيزه ١٥ معرض يتبع الغرفه التجاريه (اهلا رمضان)اهم معرض فيصل وهو اكبر معرض علي مستوى الجمهورية هذا العام وايضا شملت المعارض كافه المحافظه من جنوب الجيزه العياط والبدرشين والمنيب وشمالها القناطر واوسيم والوراق وامبابه وايضا شرق النيل الصف واطفيح والغرب اكتوبر والشيخ زايد.

أضاف الرفاعي لـ"الدستور"، أنه تقدم من خلال المعرض كافه السلع الأساسية والياميش واللحوم وغيرها من السلع والمنتجات التي يستهلكها المواطن خلال الشهر الكريم وتقدم تخفيضات تصل لأكثر من 30٪على السلع وتتحمل الغرف التجارية تكاليف انشاء المعارض وتقديم الخدمات للتجار مجانًا، مقابل اشتراكهم في المعرض وتقديم التخفيضات للمواطنين مشاركه منهم مع الدولة لدعم الاقتصاد والتخفيف عن المواطنين تكاليف المشتريات اللازمة للاسرة المصرية.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة أنه تقام بمحافظة الجيزة 15 معرضًا يتبع الغرفة التجارية (أهلاً رمضان) أهم معرض فيصل وهو اكبر معرض على مستوى الجمهورية هذا العام، وشملت المعارض المحافظة من جنوب الجيزة (العياط والبدرشين والمنيب) وشمالها القناطر وأوسيم والوراق وإمبابة وشرق النيل الصف وأطفيح والغرب أكتوبر والشيخ زايد.