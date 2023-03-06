الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعثة بيراميدز تصل توجو استعدادًا لمباراة أسكو كارا فى إطار كأس الكونفيدرالية

بعثة فريق نادي بيراميدز
بعثة فريق نادي بيراميدز

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى عاصمة توجو، لومي، استعدادا لخوض مباراة أسكو كارا في إطار كأس الكونفيدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على أسكو كارا في السادسة من مساء الأربعاء على استاد كيجوي بمدينة لومي العاصمة التوجولية في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية.

كان الفريق أدى مرانه الأخير بالقاهرة صباح اليوم بملعب النادي، قبل اختيار القائمة والسفر ظهرا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لراحة اللاعبين وجميع أفراد البعثة، حيث امتدت الرحلة قرابة ٦ ساعات ونصف حتى الوصول إلى توجو.

واختار الجهاز الفني قائمة ضمت ٢٢ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - عبدالله السعيد - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود صابر - وليد الكرتي - محمود دونجا - محمد صادق

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

ومن المنتظر أن يؤدي الفريق مرانه الوحيد في لومي في السادسة من مساء الثلاثاء بملعب المباراة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

 

عبد الله السعيد شريف إكرامى بيراميدز بعثة فريق نادي بيراميدز بيراميدز ضيفا على أسكو كارا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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