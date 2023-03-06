الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الداخلية الإيرانية: تحقيقات تسمم الطالبات لم تكشف عن وجود مواد خطيرة

تسمم الطالبات ايران
تسمم الطالبات ايران

قالت وزارة الداخلية الإيرانية إن تحقيقات التسمم بالمدارس لم تكشف عن وجود مادة سامة أو خطيرة في الطلاب، وفقا لما أوردته قناة العربية. 

أضافت الداخلية الإيرانية أن 90% من الشكاوى في قضية تسمم الطلاب ناجمة عن القلق والخوف، مضيفة أن عدد محدود من الطلاب الذين أصيبوا بالتسمم شعروا بمضاعفات.

وقال البيت الأبيض إن تسميم طالبات في إيران أمر غير مقبول وأن احتمال تعرض الفتيات في إيران للتسميم لمجرد مطالبتهن بالتعليم أمر مخز، مضيفًا أن تسمم فتيات طهران في المدارس يدل على انعدام الضمير.

واحتج آباء في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى على ما يشتبه بأنها موجة من الهجمات بالسم تعرضت لها بناتهم التلميذات في عشرات المدارس، وذلك حسبما أفادت وكالات أنباء إيرانية ومقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثرت حالة الإعياء غير المفسرة حتى الآن على مئات من طالبات المدارس في الأشهر القليلة الماضية. ويعتقد المسؤولون الإيرانيون أن الفتيات ربما تعرضن للتسمم وألقوا باللوم على أعداء طهران. وقال وزير الصحة إن الفتيات تعرضن لهجمات "بسم خفيف" وأشار بعض السياسيين إلى أن جماعات إسلامية متشددة تعارض تعليم الفتيات ربما استهدفت التلميذات.

إيران تسمم الطالبات أمريكا البيت الأبيض العاصمة طهران

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وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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