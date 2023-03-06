المشدد 5 سنوات لموظف لحيازته 50 طربة حشيش بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، بمعاقبة موظف بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 26707 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم " ع.م.م"، 40 سنة، موظف بأحد الجرائد، ومقيم بمحافظة القاهرة، بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة.

فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار وحال تواجده داخل سيارة بدائرة قسم المنتزه أول وبتفتيش شخص المتهم عثر بحوزته علة طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارة محل البلاغ تبين وجود كيس ملون أسفل دواسة السيارة ويحوي علي عدد 49 طربة حشيش وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة المضبوطة لتخزين وترويج المواد المخدرة وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.