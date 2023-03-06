الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 12 متهمًا فى قضية «تهريب الآثار» لـ 2 إبريل

ارشيفية
ارشيفية

أجلت  محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية محاكمة 12 متهمًا، بينهم أمريكي الجنسية و11 مصريًّا، وذلك لاتهامهم بـ"تهريب آثار"، بعدما ضبط بحوزة أحدهم كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون كينيدي إلى جلسة ٢ أبريل المقبل.

 بداية الواقعة عندما ضبط أحد المتهمين في قضية تهريب الآثار بحوزته كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون كينيدي بالولايات المتحدة الأمريكية.

كشفت التحقيقات في أكبر قضية تهريب آثار المتهم فيها أمريكي و12 مصريًا بتهريب 586 قطعة آثار مصرية، وذلك بعد ضبط المتهم الأول الأمريكي في فبراير الماضي داخل مطار جون كينيدي، أن المتهم الأول، تم ضبطه وبحوزته 360 قطعة أثرية حاول تهريبها داخل حقائب مسجلة بالرحلة، بالتعاون مع المتهمين السابقين.

محكمة جنايات محاكمة 12 متهم ا تهريب آثار القطع الآثرية جلسة ٢ أبريل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

ميسى يتحدث عن التتويج بكأس العالم ومنافسة مبابى فى نهائى المونديال

الأحزاب تتأهب لانعقاد الحوار الوطنى: رؤى توافقية لبناء الجمهورية الجديدة

الحبس عامين لطبيب أسنان شهير بتهمة الإهمال

«نقابية مصر للألومنيوم» تطالب بسرعة تنفيذ خطة التطوير

أحمد عبدالعزيز: أوشكت على الانتهاء من تصوير «سره الباتع» وشخصية «شهاب» مفاجأة

«المقاولين العراقيين» يثمن انعقاد القمة الثلاثية: تتيح فرصًا استثمارية جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش