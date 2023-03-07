«النبراوى»: لن نسمح بأى تجاوز فى حق المهندسين

هتف عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين ضد الأمين العام المهندس يسري الديب، وأطلقوا شعارات تطالب برحيله، كما صوتت الجمعية العمومية المنعقدة الآن بالموافقة على قرار اقترحه النقيب طارق النبراوي، بمطالبة المجلس الأعلى للنقابة بإعادة اختيار الأمانة العامة للمجلس.

وكان قد تحدث المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن الموقف بشأن منظومة التعليم الهندسي وملف خريجي المعاهد الخاصة.

وقال "النبراوي"، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة الآن: "توصلنا إلى حتمية خفض أعداد الخريجين من التعليم الهندسي وحتمية التأكد من رفع مستوى المؤسسات التعليمية".

وأضاف: "ليس لدينا مشكلة مع التعليم الخاص ،ولكن مشكلتنا مع جودة التعليم سواء كان حكومي أو خاص، نحن مع تعليم جاد وندافع عن جودته سواء كان حكومي أو خاص".

ونوه: "طرحنا مشروع قرار إلى المجلس الأعلى وتم الموافقة عليه، ونعرضه الآن على الجمعية العمومية يخص ملف التعليم الهندسي".

وأعلن غالبية المهندسين المشاركين في انعقاد الجمعية العمومية، موافقتهم على القرار الخاص بالتعليم الهندسي والمعاهد الخاصة.

وعقب "النبراوي": "هذه أول خطوة تتم لضبط ملف التعليم الهندسي، وأعاهدكم على العمل سريعًا على تنفيذها"، مؤكدًا حرصه على الدفاع عن كرامة المهندسين في العديد من الوقائع آخرها احتجاز مهندس كفر الشيخ.

وشدد خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية للنقابة المنعقدة الآن، على أنه لن يسمح بأي تجاوز في حق المهندسين، ودورنا الرئيسي هو الدفاع عن كرامة المهندسين، وأي مهندس يتعرض لأي مشكلة فنحن جاهزون للدفاع عنه ومساندته قانونيًا.

وأكمل: "طوال عام لم أنصب نفسي حكمًا ولا قاضيًا في أي ملف تم عرضه به شبهة فساد وقدمته إلى الجهات المختصة للتحقيق، ومن ذلك الشبهات التي لاحقت مزاد معين وأزمة قرية المهندسين بريماس ونقابة كفر الشيخ".

وأضاف: "نعمل على حل مشاكل النقابة في ملف الإسكان المتعطل، كما دعمنا الأندية في المحافظات، نعلم أن هناك تقصير في أداء المجلس ولكن نحن قادرون على التغلب على أي عوائق، وبذلنا جهدًا كبيرًا في الحوار مع كافة الأطراف فيما يخص مهنة الهندسة وزيادة الخريجين وانخفاض الأجور".