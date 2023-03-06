عرض «ليلة الحنة» لفرقة الدانة المسرحية بأوبرا الإسكندرية.. 19 مارس

يستعد أبطال مسرحية “ليلة الحنة” لتقديم العرض المسرحي للجمهور يوم الأحد ١٩ مارس الجاري في تمام السابعة مساء على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية ضمن البرنامج الفني لشهر مارس.

ويتناول العرض المسرحي “ليلة الحنة” مراسم ليلة الحنة المصرية في مناطق ومحافظات مختلفة من مصر وربط هذه العادات الشعبية بأسطورة إيزيس وأوزوريس المعروفة عن طريق مشاهد درامية تحقق الدمج والعلاقة بين الأسطورة والعادات الشعبية المصرية، والعرض من إخراج إيهاب يونس وبطولة "فرقة الدانة المسرحية" تحت قيادة الفنانة ناهد عادل والفرقة الاستعراضية تحت قيادة الفنان الدكتور أحمد يونس.

أبطال مسرحية ليلة الحنة

مسرحية “ليلة الحنة” من تمثيل: ناهد عادل – محمد ممدوح – زينب كمال – عصمت الصغير – أسماء فريد – إسماعيل جعدار – سارة خالد – رودي علي – هبة سلامة – علي أيمن – ريهام الصغير - عبد الرحمن بسيوني - احمد عادل – نرمين سامي- روضة ياسر، والأشعار للكاتب والشاعر عادل حراز – الديكور والاكسسوارت : أسماء فريد – تدريب الأطفال : ناهد عادل – تصميم الإضاءة : أحمد علي – هيئة الإخراج : نايف ماهر و عمر حماد، وفكرة وتصميم استعراضات د. أحمد يونس دراماتورج و إخراج : إيهاب يونس.