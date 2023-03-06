انتشال جثتي طفلين لقيا مصرعهما غرقا فى ترعة بنجع حمادي

نجحت أجهزوة الأمن بقنا، اليوم الإثنين، في انتشال جثمان طفلين غرقا بإحدى الترع في قرية الكلح الغربي في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى.

البداية بتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من مرفق الإسعاف يفيد بانتشال جثتي طفلين غرقا داخل ترعة بقرية الكلح الغربي في مركز نجع حمادي.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتبين انتشال جثتي كل من" ياسين أ"، 5 سنوات، وعبدالرحمن ر" 5 سنوات ، لقيا مصرعهما غرقًا داخل ترعة بقرية الكلح الغربي في مركز نجع حمادي.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي ببهجورة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.