الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثتي طفلين لقيا مصرعهما غرقا فى ترعة بنجع حمادي

جثة
جثة

نجحت أجهزوة الأمن بقنا، اليوم الإثنين، في انتشال جثمان طفلين غرقا بإحدى الترع في قرية الكلح الغربي في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى.

البداية بتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من مرفق الإسعاف يفيد بانتشال جثتي طفلين غرقا داخل ترعة بقرية الكلح الغربي في مركز نجع حمادي.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتبين انتشال جثتي كل من" ياسين أ"، 5 سنوات، وعبدالرحمن ر" 5 سنوات ، لقيا مصرعهما غرقًا داخل ترعة بقرية الكلح الغربي في مركز نجع حمادي.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي ببهجورة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

الأجهزة الأمنية قنا مشرحة المستشفى نجع حمادي غرفة العمليات مدير أمن قنا

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وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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