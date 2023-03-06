الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جمعية المحاربين القدماء تعقد مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً للاحتفال بالتزامن مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذي يوافق التاسع من مارس كل عام، تم خلاله الإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام.

وقال اللواء أشرف أحمد شريف، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، إن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض يعكس مدى تلاحم القائد مع جنوده فى الصفوف الأمامية، وأن ذلك الاحتفال يأتي تأكيداً على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين ضحوا بالغالى والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

 وأكد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق أرقى أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية، لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية تقديراً لما قدموه من تضحيات سطروا بها أسماءهم بأحرف من نور في سجلات حب الوطن .

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب القوات المسلحة يوم الشهيد المحارب القديم جمعية المحاربين القدماء استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض الفريق أول عبد المنعم رياض

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

الأرصاد: غدًا طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 21

25 % انخفاضًا فى أسعار البقوليات بعد إعلان الحكومة استيراد بدائل برازيلية

بدء تطوير أعمال الطرق والأحياء بمشروع الإسكان العائلي بالعبور

شمال سيناء: حصلنا على 41 مليون جنيه حافز تميز من وزارة التخطيط

مفاجأة فى قضية النصب الإلكترونى.. «الإنتربول» يبحث عن أموال «هوج بول» المهربة للخارج

السيطرة على حريق التهم سيارة ربع نقل محملة بالأقطان فى أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش