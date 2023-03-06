جمعية المحاربين القدماء تعقد مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد

نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً للاحتفال بالتزامن مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذي يوافق التاسع من مارس كل عام، تم خلاله الإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام.

وقال اللواء أشرف أحمد شريف، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، إن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض يعكس مدى تلاحم القائد مع جنوده فى الصفوف الأمامية، وأن ذلك الاحتفال يأتي تأكيداً على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين ضحوا بالغالى والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

وأكد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق أرقى أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية، لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية تقديراً لما قدموه من تضحيات سطروا بها أسماءهم بأحرف من نور في سجلات حب الوطن .