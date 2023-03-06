«الرياضة أسلوب حياة» ندوة بكلية الآثار بمطروح

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الإثنين الموافق السادس من مارس ٢٠٢٣، إن كلية الآثار واللغات بالجامعة نظمت ندوة بعنوان "الرياضة أسلوب حياة"، حاضر فيها الدكتور وليد هدية الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية، بحضور الدكتور محمد جابر المغربي القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتور أسامه نبيه رسلان القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عدد من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب.

وأكد الدكتور مصطفى النجار أن تنظيم الندوة يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة للنشاط الرياضي وأهمية تعزيزه لدى الطلاب، وذلك انطلاقًا من إيمانها بدور الرياضة في الحفاظ على الصحة البدنية والنفسية والسلوكية لدى الأفراد، مشيرًا إلى حرص الدولة على تشجيع الناس على ممارسة الرياضة، وخاصةً فئة الشباب من خلال الالتحاق بالنوادي الرياضية.

وشدد الدكتور محمد جابر مغربي على ضرورة أن تكون الرياضة أسلوب حياة، وأن تكون جزءًا رئيسيًا من حياتنا، وعدم جعلها مرتبطة بمكان أو زمان معين؛ إذ يُمكن ممارسة الرياضية يوميًا بطرقٍ بسيطة عن طريق المشي أو الجري أو ممارسة بعض الحركات الرياضية الخفيفة بطريقة مسلية وممتعة.

وأشار الدكتور وليد هدية إلى دور الرياضة في تحسين أجهزة الجسم، وتحسين الحالة النفسية للفرد، مشيرًا لدور الرياضة في تعزيز النشاط العقلى للأفراد وخاصة الشباب، حيث تساهم الرياضة في تعزيز النشاط المناعي للفرد، وزيادة الطاقة الإيجابية، لذا يوصي الأطباء النفسيون وأطباء الأمراض الأخرى بضرورة ممارسة الرياضة لتحفيز الجسم على الشفاء، مضيفًا أن الرياضة تساهم في تنشيط الدورة الدموية، الوقاية من الذبحات الصدرية، الوقاية من أمراض السمنة، فالرياضة تساهم في علاج الكثير من الأمراض.

جدير بالذكر أن الندوة تضمنت مجموعة من العناصر تشمل: أهمية ممارسة الرياضة، مفهوم الرياضة أسلوب حياة، كيف نجعل الرياضة أسلوب حياة، دور التكنولوجيا في رفع مستوى الكفاءة الفسيولوجية للفرد، أحدث الاتجاهات للحد من العدوى الميكروبية للرياضيين، توضيح تأثير الرياضة في تحسين الحالة الصحية والبدنية والنفسية والاجتماعية للفرد، التأكيد على إسهامات البرامج والأجهزة التقنية في تطوير واقع الرياضة.ط

خلا ندوة «الرياضة أسلوب حياة» بكلية الآثار بمطروح

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