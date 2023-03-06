محافظ أسيوط يتفقد مكتبة مصر العامة

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط فرع مكتبة مصر العامة بحي شرق التابعة لصندوق مكتبات مصر العامة بوزارة الثقافة وتم افتتاحها مؤخرًا على مساحة 700 متر وتحتوي على 35 ألف عنوان كتاب بإجمالي 75 ألف نسخة وذلك لمتابعة سير الأنشطة بها وما تقدمه من خدمات ثقافية وتنويرية لخدمة أبناء وشباب أسيوط تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري وتحقيقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

رافقه خلال الزيارة الدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي وهاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط.

وتفقد محافظ أسيوط مبنى المكتبة والأقسام التي يتكون منها والخدمات التي يقدمها كل قسم وتجول داخل أروقة المكتبة من قاعات الاطلاع للأطفال والكبار وقاعات تدريب الحاسب الآلي واللغات والأنشطة والعلوم البحثية والوسائط المتعددة والاستعارة مؤكدًا حرص المحافظة على دعم كافة دور الثقافة والمكتبات لما لها من تأثير مباشر على المستوى الثقافي للمواطنين كونها أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل شخصية الإنسان وتساهم في رفع الوعي القومي وغرس قيم الولاء والانتماء وتنمية المهارات وبناء القدرات لدى النشء الجديد.

واستمع محافظ أسيوط لشرح تفصيلي من مديرة المكتبة عن مكوناتها وأقسامها المختلفة وطرق العمل بها من فهرسة للكتب مشيدا بمستوى النظافة العامة وأبدى إعجابه بالنظام وطريقة تصنيف الكتب داخل المكتبة واطلع على عدد من الأنشطة بالمكتبة منها دورات تدريبية على الحاسب الآلي وورش الرسم للأطفال وغيرها كما التقى بعض المترددين على المكتبة وحثهم على أهمية القراءة والاطلاع لما لها من تأثير كبير في تطوير الوعى وبناء الشخصية وتشكيل الوجدان وسمو الروح فالكتاب هو خير رفيق في كل زمان ومكان متمنيًا لإدارة المكتبة والعاملين بها مواصلة التقدم والرقي واستمرار أداء رسالتها التعليمية والتثقيفية والتنويرية.

من جانبها، أشارت مديرة مكتبة مصر العامة فرع أسيوط إلى استمرار برامج وفعاليات المكتبة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية ،لافتاً الى ان المكتبة تقدم خدمات عدة في مجالات القراءة والاستعارة وتنمية المهارات والأشغال اليدوية وورش التلوين والرسم والخط العربي والمسابقات والأفلام التعليمية ودوارت تدريبية في تعلم الحاسب الآلي والتسويق الالكتروني والتنمية البشرية واللغات ، فضلاً عن ندوات التوعية بكافة القضايا لافتة إلى أن المكتبة تشهد اقبالًا كبيرًا خلال فترة عملها التي تبدأ من الساعة 8:30 صباحًا إلى الساعة 8 مساءًا.

خلال تفقد محافظ أسيوط مكتبة مصر العامة

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