الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الإثنين 6 مارس 2023 في منتصف التعاملات (تحديث)

اليورو
اليورو

سعر اليورو اليوم الإثنين الموافق 6 مارس 2023، سجل استقرارًا أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، حيث بلغ نحو 32.67 جنيه للشراء، و32.78 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

 

سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الإثنين 

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين الموافق 6 مارس 2023، نحو 32.67 جنيه للشراء و32.78 جنيه للبيع في منتصف التعاملات في البنوك المصرية، ليسجل استقرارًا أمام الجنيه المصري مقارنة بأسعار الفترة الماضية.

 

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين الموافق 6 مارس 2023، انخفاضًا في منتصف التعاملات الصباحية اليوم بالبنك الأهلي المصري ليسجل نحو 32.41 جنيه للشراء، و32.63 جنيه للبيع، كما انخفض في بنك مصر ليسجل 32.41 جنيه للشراء، و32.63 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم في البنوك

سعر اليورو اليوم الإثنين الموافق 6 مارس 2023، شهد استقرارًا خلال منتصف التعاملات اليوم في عدد من البنوك أبرزها:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

-32.55 جنيه للشراء

-32.78 جنيه للبيع

 

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

-32.68 جنيه للشراء

-33.73 جنيه للبيع

 

واستقر سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الاثنين الموافق 6 مارس 2023 في بداية التعاملات الصباحية في بنك البركة ليسجل نحو 32.56 جنيه للشراء، و32.78 جنيه للبيع.   

 

جدير بالذكر أن سعر اليورو شهد مؤخرًا حالة من عدم الاستقرار نتيجة التغيرات الجيوسياسية التي طرأت على العالم خلال الفترة الأخيرة مثل الأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على الوقود والطاقة مما نتج عنها غلق بعض المصانع في البلدان الأوروبية وارتفاع في سعر الدولار، بالإضافة إلى التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا

 

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وائل لطفي

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