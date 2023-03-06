الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نبيلة عبيد: لهذا السبب صممت على تغيير تتر «رابعة العدوية»

نبيلة عبيد من الحدث
نبيلة عبيد من الحدث

قالت الفنانة نبيلة عبيد إنها قامت بتغيير اسمها على تتر رابعة العدوية، وذلك لتضع اسم والدها عبيد.

وأضافت، خلال الندوة الخاصة بتكريمها في مهرجان أسوان السينمائي، أن المخرج الخاص بفيلم رابعة العدوية وضع اسمها على التتر، لكنها قامت بالإصرار على وضع اسم والدها عبيد.

وأشارت إلى أن الزمن الآن اختلف عن الماضي، فالكتّاب في الماضي كانت لديهم حالة مختلفة من التفكير، وكنا نبحث عن هذه الأعمال الجيدة دائمًا، ناصحة الفنانات أن يشتروا الرواية الجيدة إذا أعجبوا بها، ويعرضونها على مخرج أو سيناريست جيد يحول الرواية لعمل فني.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم النجمة نبيلة عبيد عن مجمل مشوارها السينمائي، والإعلامية درية شرف الدين تقديرًا لدورها في نشر الثقافة السينمائية، إضافة إلى تكريم النجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج، والمخرجة والمنتجة التونسية الكبيرة سلمي بكار، ويعقد دورته السابعة في الفترة من 5 إلى 10 مارس، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة.

اسوان الدولي أشار أسوان الدولي لأفلام الهولندية ميكا دي يونج الفنانة نبيلة عبيد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مهرجان اسوان مهرجان أسوان الدولي

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