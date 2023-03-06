عشان تسرقها.. طالبة بالإعدادية تطعن زميلتها في رقبتها بالفيوم

وجهت تليمذة بالصف الثالث الإعدادي تدعى بسمة احمد سيد بمدرسة مجمع دار السلام التابعة لإدارة سنورس التعليمية بمحافظة الفيوم،اليوم الإثنين، عدة طعنات لزميلتها في الصف الخامس الابتدائي، وذلك لسرقة قرطها الذهبي، حيث قامت بتوجيه عدة طعنات لها في رقبتها.

وحدثت الواقعة أمام المدرسة الإعدادية القديمة بقرية دار السلام التابعة لإدارة طامية التعليمية بمحافظة الفيوم، حيث أصيبت الطالبة التي تدرس بالصف الخامس الابتدائي، وتدعى شهد حمدي عنتر 10 سنوات بجرح قطعي في رقبتها بآلة حادة، وتم نقلها إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.