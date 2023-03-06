الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي ببولاق الدكرور

حبس
حبس

قررت النيابة العامة حبس المتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق وطالبت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تعود بداية الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بتورط أحد الأشخاص في مزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي بالمنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبطه وبصحبته شخص آخر وبحوزتهما مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النقد الأجنبي بولاق الدكرور

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