بريطانيا تفرض قيودًا جديدة على المهاجرين

فرضت بريطانيا، قوانين صارمة على الدخول غير الشرغي إلى أراضيها، حيث إنه بموجب القوانين المقترحة سيتعرض المهاجرون لحظر مدى الحياة على دخول بريطانيا مرة أخرى".

ووفقًا للقوانين الجديدة، فإن أي شخص يُقبض عليه قادمًا إلى بريطانيا عبر طرق غير قانونية سيواجه أيضًا حظرًا مدى الحياة على تأمين الحق في الاستقرار الدائم في المملكة المتحدة، أو الحصول على الجنسية البريطانية.

ومن المتوقع أيضًا أن يحدد قانون الهجرة غير الشرعية، الذي سيتم الكشف عنه غدًا، مزيدًا من الإجراءات التي تقيد الحق في طلب اللجوء وتسهيل عملية إبعاد وزارة الداخلية للمهاجرين غير الشرعيين.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن مصدر حكومي، أن مشروع القانون الجديد، إذا أقره البرلمان، سيعني أنه إذا أتيت إلى هنا بشكل غير قانوني، فلن يتم إبعادك بسرعة من المملكة المتحدة فحسب، بل لن تتمكن أبدًا من العودة.

ووفقًا للصحيفة، فإن القانون لن سيسمح بترحيل المهاجرين، ولن يمكنهم من أن يصيحوا مواطنين، أو يكونوا قادرين على الاستقرار في هذا البلد وأن تصبح مواطنًا بريطانيًا ليست حقًا من حقوق الإنسان، إنها امتياز - ولهذا السبب سنمنع المهاجرين غير الشرعيين من العودة إلى المملكة المتحدة".

وقال ريشي سوناك، في أحد تعهداته الرئيسية الخمسة للناخبين، لصحيفة "The Mail on Sunday": إن "الهجرة غير الشرعية ليست عادلة لدافعي الضرائب البريطانيين ، فهي ليست عادلة لأولئك الذين يأتون إلى هنا بشكل قانوني وهي ليست كذلك.

وتابع "أنا مصمم على الوفاء بوعدي بوقف القوارب، لذا لا تخطئ ، إذا أتيت إلى هنا بشكل غير قانوني، فلن تتمكن من البقاء".

ومن المرجح أن تصبح القضية ساحة معركة رئيسية في الانتخابات المقبلة المتوقعة في نهاية العام المقبل.

وتنص القواعد الحالية على أنه يمكن تسليم الوافدين غير الشرعيين "حظر إعادة الدخول" لمدة سنتين أو خمس سنوات ، حسب الظروف - ويمكن منع المخالفين الأجانب لمدة عشر سنوات وما فوق. لكن الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها غدًا ستوسع القيود بشكل كبير، مما يجعل من المستحيل دخول بريطانيا مرة أخرى، حتى كزائر.

ومن المتوقع أن يكون لهذه التحركات تأثير خاص على مهاجري القناة من البلدان الآمنة - مثل ألبانيا - الذين سيفكرون مرتين بشأن العبور غير القانوني إذا كان ذلك يعني عدم السماح لهم بالعودة مطلقًا.

من المفهوم أن القوانين الجديدة ستقيد أيضًا مهاجري القناة من استخدام قوانين حقوق الإنسان لتجنب الترحيل من بريطانيا. من المرجح أن يحد مشروع القانون بشدة من الطريقة التي يمكن بها لطالبي اللجوء الذين يصلون عبر طرق غير نظامية استخدام المطالبات بموجب قانون حقوق الإنسان الخاص بالعمال، بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيوسع قدرة وزارة الداخلية على الإصرار على وجوب تقديم أي استئناف قانوني من الخارج وليس من بريطانيا، كما يُعتقد.

سيتم نشر مشروع القانون قبل قمة رئيسية بين رئيس الوزراء والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة. من المفهوم أن السيد سوناك سيسعى إلى زيادة "كبيرة" في دوريات الشاطئ لمنع المهاجرين من مغادرة الشواطئ الفرنسية. عبر ما يقرب من 46000 مهاجر القنال بقوارب صغيرة العام الماضي، وهو ارتفاع كبير عن 28500 مهاجر شوهد في عام 2021. وقد حذر الوزراء من أن ما يصل إلى 80.000 مهاجر قد يقومون بالرحلة الخطرة هذا العام.

ومن المتوقع أن يواجه الوزراء معركة بشأن القوانين الجديدة، وسوف يدعي نشطاء حقوق الإنسان أن إجراءات عدم القبول والجوانب الأخرى لمشروع القانون الجديد تشكل خرقًا لاتفاقيات اللاجئين.

ومن المتوقع أيضًا أن يشدد التشريع قوانين العبودية الحديثة التي يستغلها المهاجرون لتأخير الترحيل. وقد تعهد رئيس الوزراء برفع عتبة المطالبات بحيث تكون "الأدلة الموضوعية" على الاستغلال مطلوبة ، بدلًا من مجرد "الشك".

وأظهرت الأرقام التي نُشرت الأسبوع الماضي أن مطالبات العبودية الحديثة وصلت إلى مستوى قياسي العام الماضي، مدعومة بزيادة بنسبة 80 في المائة في عدد الألبان المطالبين بموجب الخطة.

كجزء من خطة عمله، تعهد رئيس الوزراء أيضًا بتصفية 92000 حالة من تراكم طلبات اللجوء- الذي يبلغ حاليًا 166000- بحلول نهاية هذا العام.

وقال وزير إيرلندا الشمالية كريس هيتون-هاريس لصوفي ريدج في سكاي يوم أمس إن مشروع القانون الجديد سيكون "أبيض وأسود للغاية" ويمنع الأشخاص الذين يصلون إلى بريطانيا عبر طرق غير قانونية من طلب اللجوء.

كما أقر بأن ذلك يعني فتح "طرق أكثر أمانًا وقانونية" للأشخاص للمجيء إلى هنا طالبًا اللجوء.

وقال إن الهجرة كانت "جيدة حقًا" بالنسبة لبريطانيا، لكن أزمة القوارب الصغيرة أدت إلى "خلل طفيف في هذا التوازن".