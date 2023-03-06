الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى 11 مارس

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الاثنين 6 مارس إلى السبت 11 مارس الجاري، محذرة من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

طقس الإثنين 6 مارس

قالت هيئة الأرصاد إن هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، محذرة من فرص هطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 20% تقريبا، كما أكدت أن هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. 

طقس الثلاثاء 7 مارس 

حذرت هيئة الأرصاد من وجود شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما حذرت من نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء 8 مارس والخميس 9 مارس

أكدت هيئة الأرصاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، قائلة إن هناك حالة عدم استقرار في الجو، ناصحة المواطنين عدم تخفيف الملابس.

طقس الجمعة 10 مارس والسبت 11 مارس

حذرت هيئة الأرصاد من نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة حتى اضطر المواطنون إلى تخفيف الملابس نظرا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة، والذي ساد في كافة محافظات مصر، وذلك مع اقتراب انتهاء فصل الشتاء.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الأرصاد تكشف الأرصا الهيئة العامة الهيئة

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