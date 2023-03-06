يبحث العديد من المعلمين عن خطوات تسجيل الدخول الأكاديمية المهنية للمعلمين حيث كثر البحث خلال الأيام الماضية من المعلمين عن خطوات تسجيل الدخول الأكاديمية المهنية للمعلمين سواء للترقيات أو التدريبات أو غيرها فى هذا السياق ترصد الدستور كافة الخطوات الخاصة بتسجيل الدخول الأكاديمية المهنية للمعلمين.

تسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين فى بيانات صحفية لها عن خطوات فعالة من أجل التسجيل والدخول على الاكاديمية حيث يشترط تقديم ملف إلكتروني خلال الموقع الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمين (www.pat.edu.eg)، يشمل معلومات شخصية ومهنية ووظيفية وخبرات – وشهادات مؤهلات علمية وحضور دورات وندوات ومؤتمرات وتقديم أبحاث.

بالاضافة إلى رفع فيديو (عبارة عن جلسة تدريبية في مجال التخصص) لا تزيد مدته عن دقيقتين بالنسبة للمدرب (جديد/ تجديد) برفعه على اليوتيوب واضافة الرابط في الملف الالكترونى، وشددت الاكاديمية المهنية للمعلمين خلال خطوات التسجيل على خطوة رفع خطة لتطوير أعمال المراجعة الخارجية بالنسبة للمراجع الخارجي (جديد/ تجديد) لا تزيد عن 15 صفحة بصيغة pdf حتى يتم تقييم الملف الإلكتروني من قبل خبراء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وخبراء الميدان.

أما عن التدريبات والترقيات خلال تسجيل الخطوات فى الاكايديمة المهنية للمعلمين تقول الاكاديمية أنه يتم إخطار من اجتاز بنجاح بنسبة لا تقل عن 65% الملف الإلكتروني والفيديو للمدرب(جديد/تجديد)، والملف الإلكتروني وخطة التطوير للمراجع الخارجي (جديد/تجديد)، لتقديم ملفه لفرع الأكاديمية التابع له لمراجعته والتأكد من الوثائق، وتسجيل المستوفين للشروط (على مسؤولية مدير الفرع).