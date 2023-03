مسلسلات رمضان 2023.. تفاصيل رحلة أحمد العوضي مع الصقر في «ضرب نار»

واصل الفنان أحمد العوضي، ترويجه لمسلسله الجديد المقرر تقديمه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم رفقة الفنانة ياسمين عبد العزيز والمقرر عرضه حصريا على شبكة أون ومنصة واتش إت ونشر صورا له مع صقر وهو يقود دراجة نارية.

مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي

وخلال الساعات الماضية نشر العوضي صورا له رفقة الصقر وعلق عليه، “كل واحد شبه اللي بيصاحبه وأنا اخترت الصقر صاحبي.. جابر الكوماندا ضرب نار” وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير وأصبح من الصور الأكثر رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

“الدستور” علم أن الصقر المرافق للعوضي في العمل أنثى تدعى شمس وهى من أنواع الصقور المدربة المملوكة لشاب متخصص في الصقور اسمه مصطفى ويعمل على تدريب الصقور للمشاركة في الأعمال الدرامية والسينمائية بشكل عام، ومن المقرر وفقا للأحداث أن يكون الصقر المنتشر في الصور رفيق أحمد العوضي طوال حلقات المسلسل وسيقدم العوضي حوارا معه في بعض المشاهد ليشكي له همومه ويقدم مشاهد بصرية مختلفة خلال الأحداث ومن المتوقع أن يكون من الأكثر رواجا خلال الموسم الدرامي الرمضاني.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت أن يعرض مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز عبر قنوات أون حيث سيعرض يوميا خلال رمضان على قناة ON وقناة ON DRAMA كما يعرض المسلسل على منصة WATCH IT الرقمية بشكل حصري على المنصات الرقمية، حيث توفر المنصة المسلسل كاملا وبدون إعلانات وفي الوقت المناسب لجمهورها باعتبارها المنصة الأكثر انتشارا خلال الفترة الماضية.

ويشارك في بطولة العمل مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي عدد من النجوم منهم ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين والمسلسل تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجى.