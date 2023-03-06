الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023.. تفاصيل رحلة أحمد العوضي مع الصقر في «ضرب نار»

أحمد العوضي
أحمد العوضي

واصل الفنان أحمد العوضي، ترويجه لمسلسله الجديد المقرر تقديمه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم رفقة الفنانة ياسمين عبد العزيز والمقرر عرضه حصريا على شبكة أون ومنصة واتش إت ونشر صورا له مع صقر وهو يقود دراجة نارية.

مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي

وخلال الساعات الماضية نشر العوضي صورا له رفقة الصقر وعلق عليه، “كل واحد شبه اللي بيصاحبه  وأنا اخترت الصقر صاحبي.. جابر الكوماندا  ضرب نار” وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير وأصبح من الصور الأكثر رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

 

“الدستور” علم أن الصقر المرافق للعوضي في العمل  أنثى تدعى شمس وهى من أنواع الصقور المدربة المملوكة لشاب متخصص في الصقور اسمه مصطفى ويعمل على تدريب الصقور للمشاركة في الأعمال الدرامية والسينمائية بشكل عام، ومن المقرر وفقا للأحداث أن يكون الصقر المنتشر في الصور رفيق أحمد العوضي طوال حلقات المسلسل وسيقدم العوضي حوارا معه في بعض المشاهد ليشكي له همومه ويقدم مشاهد بصرية مختلفة خلال الأحداث ومن المتوقع أن يكون من الأكثر رواجا خلال الموسم الدرامي الرمضاني.

 

 

 

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت أن يعرض مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز عبر قنوات أون حيث سيعرض يوميا خلال رمضان على قناة ON وقناة ON DRAMA كما يعرض المسلسل على منصة WATCH IT الرقمية بشكل حصري على المنصات الرقمية، حيث توفر المنصة المسلسل كاملا وبدون إعلانات وفي الوقت المناسب لجمهورها باعتبارها المنصة الأكثر انتشارا خلال الفترة الماضية.

 

 

ويشارك في بطولة العمل مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي عدد من النجوم منهم ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين والمسلسل تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجى.

مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي مسلسل ضرب نار أحمد العوضي العوضي الموسم الدرامى الرمضانى

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

وفاة المقدم أيمن فؤاد رئيس مباحث بدر والنقيب محمد الديب المعاون فى حادث مرورى

النيابة تأمر بدفن جثث 5 طلاب لقوا مصرعهم بحادث فى صلاح سالم

انهارت عليهم المقبرة.. انتشال 3 سقطوا فى مدفن بالقاهرة

القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال «قادرون باختلاف» بالجيش الثانى الميدانى (صور)

حبس 3 عاطلين لاتهامهم بقتل مسنة لسرقتها فى الهرم

الحكومة تنفى إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر للحج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية فى الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»