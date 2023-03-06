كادينا سير: شكوك حول مشاركة بيدري.. وليفاندوفسكي جاهز لمباراة أتلتيك بلباو

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق بيدري، لاعب فريق برشلونة بمباراة فريقه المقبلة ضد أتلتيك بلباو، بالدوري الإسباني.

ويغيب بيدري عن فريق برشلونة منذ تعرضه للإصابة في مباراة ذهاب ملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد الانجليزي.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، عن صعوبة موقف بيدري من اللحاق بمباراة أتلتيك بيلباو المقبلة، مشيرة إلى أن غرفة خلع ملابس الفريق تراه بعيدًا عن اللحاق بالمباراة.

ويلتقي فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو، يوم الأحد 12 مارس الجاري، في العاشرة مساءً، ضمن لقاءات الجولة الـ25 للدوري الإسباني على ملعب سان ماميس.

وأكدت الإذاعة أن ليفاندوفسكي يريد اللحاق بالمباراة، والجهاز الطبي للفريق يرى أنه قد يكون جاهزًا للمشاركة في المباراة، يوم الأحد.

وأعلن نادي برشلونة عقب مباراة ألميريا، إصابة ليفاندوفسكي بإجهاد في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر وغيابه عن المشاركة مع الفريق.

ويلعب بيدري ضمن صفوف فريق برشلونة منذ انضمامه من نادي لاس بالماس في صيف عام 2019، وأعير للنادي ذاته بعد توقيعه لبرشلونة قبل أن يعود للفريق الكتالوني في صيف عام 2020.

وشارك بيدري في 30 مباراة بقميص برشلونة خلال الموسم الجاري، وسجل 7 أهداف.

كما لعب 104 مباراة في مجمل مشاركاته مع الفريق، وسجل 16 هدفًا وصنع 7 لزملائه في الفريق.

أما ليفاندوفسكي فانضم لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 قادمًا من فريق بايرن ميونخ الألماني.

ولعب ليفاندوفسكي 31 مباراة بقميص برشلونة خلال الموسم الجاري، وسجل 25 هدفًا وصنع 6 لزملائه في الفريق، وهي مجمل مبارياته بقميص الفريق الكتالوني منذ انضمامه للنادي.

ويتصدر برشلونة ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة وبفارق 9 نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني وحامل اللقب، والذي يملك 53 نقطة.