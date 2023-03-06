رئيس الوزراء العراقي يبحث سبل التعاون المشترك مع وفد البنك الدولي

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع وفد البنك الدولي، اليوم، سبل التعاون المشترك ودعم خطط الحكومة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي استقبل ، اليوم، المدير الإقليمي لمنطقة دول المشرق في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، والوفد المرافق له، مبيناً أنه جرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون المختلفة بين العراق والبنك الدولي، وسبل دعم المؤشرات المتنامية للاقتصاد العراقي، والجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار.

وأضاف البيان، أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون في مجال الإصلاح المصرفي الذي تتبناه الحكومة، ومجالات تعزيز التقدّم بمعالجة الأولويات الخدمية والإصلاح الذي ينتهجه البرنامج الحكومي، وتطرق اللقاء إلى فرص التعاون المالي في دعم برامج الحماية الاجتماعية التي شهدت توسعاً شاملاً، مشيراً الى مجالات إسناد قطّاع النقل في العراق، والخطط الحكومية المهيّأة لتوسعة البنى التحتية فيه.

يذكر أن العراق يحتل المركز الخامس عالميا من حيث أكثر الدول التي تمتلك احتياطيا للنفط، وفق مؤسسة التصنيف (GFP) العالمية .

ويبلغ احتياطي العراق من النفط الخام 142 مليارا و500 ألف برميل، وهو بذلك يحتل المرتبة الخامسة عالميًا بعد كل من فنزويلا التي احتلت المرتبة الأولى بمقدار 300 مليار و700 مليون برميل.

كما أن العراق يحتل المرتبة الثانية عربيا خلف السعودية التي تمتلك احتياطيات تقدر بـ 266 مليارًا و500 مليون برميل،

وتستهدف وزارة النفط العراقية رفع إنتاجها من النفط إلى 6 ملايين برميل يوميا بعد عام 2023، أي بزيادة 2.5 مليون برميل على الإنتاج الحالي.