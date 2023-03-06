الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء العراقي يبحث سبل التعاون المشترك مع وفد البنك الدولي

من اللقاء
من اللقاء

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع وفد البنك الدولي، اليوم، سبل التعاون المشترك ودعم خطط الحكومة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان،  أن رئيس مجلس الوزراء العراقي استقبل ، اليوم، المدير الإقليمي لمنطقة دول المشرق في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، والوفد المرافق له، مبيناً أنه جرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون المختلفة بين العراق والبنك الدولي، وسبل دعم المؤشرات المتنامية للاقتصاد العراقي، والجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار.

وأضاف البيان، أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون في مجال الإصلاح المصرفي الذي تتبناه الحكومة، ومجالات تعزيز التقدّم بمعالجة الأولويات الخدمية والإصلاح الذي ينتهجه البرنامج الحكومي، وتطرق اللقاء إلى فرص التعاون المالي في دعم برامج الحماية الاجتماعية التي شهدت توسعاً شاملاً، مشيراً الى مجالات إسناد قطّاع النقل في العراق، والخطط الحكومية المهيّأة لتوسعة البنى التحتية فيه.

يذكر أن العراق يحتل المركز الخامس عالميا من حيث أكثر الدول التي تمتلك احتياطيا للنفط، وفق مؤسسة التصنيف (GFP) العالمية .

ويبلغ احتياطي العراق من النفط الخام 142 مليارا و500 ألف برميل، وهو بذلك يحتل المرتبة الخامسة عالميًا بعد كل من فنزويلا التي احتلت المرتبة الأولى بمقدار 300 مليار و700 مليون برميل.

كما أن العراق يحتل المرتبة الثانية عربيا خلف السعودية التي تمتلك احتياطيات تقدر بـ 266 مليارًا و500 مليون برميل،

وتستهدف وزارة النفط العراقية رفع إنتاجها من النفط إلى 6 ملايين برميل يوميا بعد عام 2023، أي بزيادة 2.5 مليون برميل على الإنتاج الحالي.

رئيس مجلس الوزراءالعراقي البنك الدولي العراق محمد شياع السوداني التعاون المالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

بعد زيادتها.. خطوات تقديم معاش تكافل وكرامة 2023

«تعليم الفيوم» يطلق مهرجانا للأنشطة بالإدارات التعليمية بالمحافظة

درية شرف الدين: يجب أن يكون هناك تزاوج دائم بين الثقافة والإعلام

بعد واقعة «هوج بول».. حكايات ألاعيب النصب الإلكترونى

وزير التعليم العالى يؤكد أهمية دور المراكز البحثية فى دعم البحث العلمى وتشجيع الابتكار

المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيوني

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش