الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرار أعمال تطوير وإنشاء ورصف طريق بحري وقبلي قناة الاتصال ببورسعيد

اعمال الرصف
اعمال الرصف

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل العمل في تطوير ورفع كفاءة وإنشاء ورصف طريق بحري وقبلي قناة الاتصال بدءا من محمد على حتى امتداد شارع عزمي، والوصلة من كوبرى النصر العائم حتى تقاطع شارع عزمى مع طريق الشاحنات وذلك لإحداث السيولة المرورية لمنطقة تقاطع دخول وخروج معدية الرسوة والكوبرى العائم ومنفذ النصر، وذلك تحت إشراف منطقة تعمير بورسعيد التابعة لجهاز تعمير سيناء.

وأكد محافظ بورسعيد، أن بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنوات، موضحا أن مشروعات رفع كفاءة الطرق والميادين ببورسعيد تسير بالتوازي مع إنشاء مشروعات قومية فى كافة المجالات، بما يحدث طفرة فى مجمل الخدمات المقدمة بالمحافظة، موجها بتكثيف معدلات العمل نظرا لأهمية الطريق الحيوية، لتحقيق السيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات، وتحقيقا للمظهر الحضاري.

هذا وحققت محافظة بورسعيد معدلات تطوير غير مسبوقة فى مجال النقل والطرق، حيث شهدت أحياء المحافظة بصفة عامة أعمال رفع كفاءة وتطوير للطرق والميادين، ساهمت بصورة كبيرة في أحداث السيولة المرورية، وتحقيق مظهر حضاري لائق بالمحافظة يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.

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استمرار أعمال التنمية التنمية المستدامة الخدمات المقدمة الطرق والميادين اللواء عادل الغضبان

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