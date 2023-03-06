الإحصاء: ارتفاع الصادرات المصرية لقارة آسيا خلال 11 شهرًا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الصادرات المصرية لدول قارة آسيا إلى حدود 14.3 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 13.086 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء إلى أن صادرات مصر إلى كوريا الجنوبية جاءت فى المرتبة الأولى بين دول آسيا بقيمة 1.7 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 565.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار، يليها صادرات مصر للصين، والتى بلغت 1.7 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 292.8 مليون دولار.

وسجلت صادرات مصر للهند 1.6 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 1.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 254.6 مليون دولار، كما انخفضت الصادرات المصرية لسنغافورة إلى حدود 236.1 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 598.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 362.8 مليون دولار.

وسجلت صادرات مصر إلى تايوان نحو 49.8 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 256.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 206.5 مليون دولار، كذلك سجلت صادرات مصر إلى اليابان 257.8 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 369.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 111.6 مليون دولار.

كانت الجملة العمومية لصادرات مصر قد بلغت 46.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2022، مقابل 39.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 7.5 مليار دولار.