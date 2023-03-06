الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: ارتفاع الصادرات المصرية لقارة آسيا خلال 11 شهرًا

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الصادرات المصرية لدول قارة آسيا إلى حدود 14.3 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 13.086 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء إلى أن صادرات مصر إلى كوريا الجنوبية جاءت فى المرتبة الأولى بين دول آسيا بقيمة 1.7 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 565.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار، يليها صادرات مصر للصين، والتى بلغت 1.7 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 292.8 مليون دولار.

وسجلت صادرات مصر للهند 1.6 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 1.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 254.6 مليون دولار، كما انخفضت الصادرات المصرية لسنغافورة إلى حدود 236.1 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 598.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 362.8 مليون دولار.

وسجلت صادرات مصر إلى تايوان نحو 49.8 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 256.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 206.5 مليون دولار، كذلك سجلت صادرات مصر إلى اليابان 257.8 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 369.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 111.6 مليون دولار.

كانت الجملة العمومية لصادرات مصر قد بلغت 46.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2022، مقابل 39.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 7.5 مليار دولار.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرات المصرية الاحصاء آسيا كوريا الجنوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

الإحصاء: ارتفاع الصادرات المصرية لقارة آسيا خلال 11 شهرًا

الإحصاء: مصر تخفض وارداتها من غرب أوروبا لـ18.2 مليار دولار

تربية نوعية عين شمس تطلق قافلة تنموية بقريتى تل بنى تميم وسليمان الور بالقليوبية

مصرع 5 فى حادث اصطدام سيارة بشجرة على محور صلاح سالم

وزير البترول يشارك فى ملتقى «CERAWeek» العالمى للطاقة

محطات الزلازل تسجل هزتين أرضيتين فى السواحل الشرقية لمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية فى الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»