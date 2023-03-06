الإثنين 06 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إجراء توسيعات بغرب وشرق كفرالشيخ للربط بين روافد الطريق الدولى

أعمال التوسعة
أعمال التوسعة

تشهد منطقتا شرق وغرب كفرالشيخ أعمال توسعة للطرق وأعمال تجهيزات، لحل المشكلة المرورية، والربط بين شرق كفرالشيخ بغربها، والتوجه لروافد الطريق الدولي الساحلي "كفرالشيخ- طنطا" كفرالشيخ المحلة "كفرالشيخ بلطيم"، من خلال تلك الطرق والمحاور، دون توجه السيارات لوسط مدينة كفرالشيخ.

ويأتي ذلك لتخفيف الزحام والتكدس المروري التي تعاني منها وسط وشرق العاصمة، وخاصة منطقة المزلقان الوسطاني، وشارع عبدالهادي راضي، المار بالاستاد وموقف كفرالشيخ العمومي، وذلك حسبما أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، موجهًا الشكر للمهندس محمد فؤاد الشيخ، مدير المشروع، والمشرفين وائل حسين حنفي، وعبداللطيف أحمد مصطفى، وأنور عفيفي أحد، سواقين وحدة الرصف.

وأكد المحافظ أنه قد جرى تجهيز وقطع أتربة أمام عمارات تحيا مصر وحي غرب مدينة كفرالشيخ، وعمل اختبار الدمك للتربة الزلطية بمحوري سخا محله موسى، ومحور العائلة المقدسة لرافد الطريق الدولي "كفرالشيخ طنطا"، واستكمال أعمال التجهيز بالشارع الواصل من محور صبري القاضي حتى محور سعد زغلول مرورًا بالكنيسة والمقابر، وتكسير الخرسانات بمعاونة حفار جهاز التجميل والنظافة.

ومؤخرًا، فقد شن مجلس مدينة كفرالشيخ عددًا من الحملات، من حملات نظافة، وإزالة إشغالات، إضافة لمتابعة استكمال توسعة الشوارع ورصفها، وتطهير الترع، وذلك لسرعة توصيل كل المرافق لشارع عبدالهادي راضي في أعمال التطوير التي تتم الآن، مع سرعة استكمال أعمال التطوير والرصف، مع الاهتمام بمنظومة النظافة العامة بمركز ومدينة كفرالشيخ.

وتابع المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، استكمال أعمال التطوير بشارع عبدالهادي راضي شرق كفرالشيخ، حيث يتم استكمال تجديد خطوط المياه، بالتوازي مع أعمال الرصف في الشوارع الجانبية، وميدان الـ47 أمام تقسيم النيابة الإدارية.

غرب شرق كفر الشيخ تكدس مروري الطريق الدولي

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