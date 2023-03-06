الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل مواطن بطلق خرطوش فى الوجه بالشرقية

لقى مواطن مقتله اليوم؛ إثر إصابته بطلق خرطوش في الوجه على يد مواطن آخر بدائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول مواطن، مقيم في بندر مركز شرطة أبو كبير، جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري.

 كشفت التحريات وسؤال أسرة الشاب المجني عليه اتهمت الأسرة " م. د "، عن إصابة المجني عليه التي أودت بحياته، وذلك أثناء تواجدهما معًا، بعدما عبث المتهم في سلاحه الخاص فأصاب المجني عليه بطلق خرطوش في الوجه أودى بحياته.

وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى أبو كبير، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وضبط المتهم.

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