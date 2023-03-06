تطبيق بنود القانون على مخالفي البناء بالقاهرة الجديدة

كلف المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، باستمرار الحملات اليومية على أحياء المدينة لمنع المخالفات، وتطبيق بنود قانون البناء ضد المخالفين، وتتم الحملة بإشراف مباشر من المهندس محمد عبدالمقصود نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس وبحضور إدارتي الأمن والتنمية والحي والازالات تم عمل حمله مكثفة علي الاشغلات بالحي الثالث.

وأوضح «الغيطي» أن الحملة أسفرت عن عمل إزالة كآفة الاشغالات بالمنطقة، وتم التحفظ عليها بمخازن الجهاز، وجارى استكمال الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

حملات التجمع الأول بالقاهرة الجديدة

كما أصدر «الغيطي» تعليمات باستمرار وتكثيف الحملات اليومية على أحياء المدينة بالتجمع الأول.



وبإشراف مباشر من المهندسة مروة حسين نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول وبالتنسيق بين مديري التنمية والأمن للتجمع الأول تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات من أمام المولات التجارية بخدمات البنفسج ١ وحى المستثمرين الشمالية كما تم رفع الحواجز أمام الفيلات والعمارات.



وأسفرت الحملة على تنفيذ قرار ازالة مباني مخالفه ببدروم فيلا ٢٦٥ بنفسج ١٢ بالتجمع الأول في وجود شرطة التعمير ومدير تنمية التجمع الاول ورئيس حي البنفسج ومسؤل الازالات ورجال الأمن، مؤكدًا استمرار تلك الحملات خلال الفترة القادمة لإزالة كافة المخالفات والإشغالات بمدينة القاهرة الجديدة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.