آية مدني تشارك في وضع حجر أساس نادي الهجن والفروسية الدولي بالخارجة

شاركت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في وضع حجر الأساس لنادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة على مساحة ٥٥٠ فدانا، وذلك بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

جاء ذلك خلال زيارة لوفد يترأسه وزير الرياضة لمحافظة الوادي الجديد، لإطلاق مبادرة "لا للتعصب" لتشجيع الشباب على نبذ التعصب الرياضي، بحضور مصطفى مجدي معاون وزير الشباب والرياضة والكابتن محمد فاروق رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة والدكتور محمود سعد المدير الفني لمشروع كابيتانو، وعدد من نجوم كرة القدم.

وقالت مدني إن محاربة التعصب الرياضي واجب وضرورة ملحة وكان لابد على كل المؤسسات الرياضية والسلطات المختصة بالوسط الرياضي ان تنشر الثقافة الرياضية وتعمل على زيادة الوعي بالمكسب والخسارة في الألعاب الرياضية.

وأكدت أنه من الأفضل أن نكون أصحاب فعل وليس رد فعل، من خلال زيادة المبادرات التي تدعو إلى نشر الوعي بحرية التعبير المصاحب للتسامح الرياضي، والتوضيح بأن التعصب فكر معارض تماما لمفهوم الرياضة فنحن نشير للأخلاق الحميدة والأفعال الحسنة داخل الملاعب بالروح الرياضية، لان الرياضة تهذب الروح والعقل.

وأشارت إلى أن مبادرة "لا للتعصب" تهدف إلى نشر الوعي والتسامح الرياضي والتحلي بالأخلاق الحميدة ونبذ مفاهيم التعصب، وهو الأمر الذي لا بديل عنه الفترة المقبلة في جمهورية جديدة ليس بها مكان للفرقة أو العداوة، مؤكده أن التعامل بروح رياضية واجب على كل من يعمل في المجال الرياضي سواء كان لاعب أو اداري أو اعلامي.

وفي سياق متصل، فقد عقد الوفد على هامش الزيارة لقاء مع عدد من شباب برنامج أهل مصر من شباب محافظة الوادي الجديد بالمدينة الرياضية بالمحافظة، ضمن فعاليات المبادرة وذلك للاستماع إلى آرائهم والرد على تساؤلاتهم.