ياسمين رئيس فى حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

تألقت الفنانة ياسمين رئيس في افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الذي تُشارك فيه كعضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، وتنطلق فعالياته في الفترة ما بين 5 وحتى 10 مارس الحالي.

ويعد مهرجان أسوان لأفلام المرأة أول مهرجان سينمائي مصري سنوي يركز على الأعمال السينمائية التي تمثل قضايا المرأة، والاحتفال بقصص نجاحها ودعم صانعات الأفلام في مصر والوطن العربي.

وانطلق مؤخرًا لياسمين رئيس فيلم أنا لحبيبي في دور العرض العربية، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة، والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر.

وانطلقت مع المخرج محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة أحداثهم مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافس في موسم رمضان 2021، واحتلت تريند جوجل وتويتر أكثر من مرة خلال حلقاته، بجانب أعمال أخرى مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، حققت نجاحًا كبيرًا في مسلسلها الأحدث 60 دقيقة والذي عُرض حصريًا على منصة شاهد vip، شاركت في موسم الرياض بأولى تجاربها المسرحية بـ أحفاد ريّا وسكينة، كما انطلق لها مؤخرًا فيلمي قمر 14 وخطة مازنجر.