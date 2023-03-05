الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة جامعة المنصورة الطبية المجانية تبدأ أعمالها بمستشفى الداخلة العام

جريدة الدستور

بدأت قافلة جامعة المنصورة الطبية جسور الخير أعمالها اليوم بمستشفي الداخلة العام للكشف على المواطنين بالمجان لتقديم خدماتها المُتكاملة في المجال الطبي والتوعوي بمقر المستشفى.

وقام المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمتابعة أعمال القافلة الطبية لجامعة المنصورة فى يومها الاول بمستشفى الداخلة العام. 

يأتي هذا في إطار التعاون المثمر والتنسيق المشترك بين محافظة الوادي الجديد وجامعة المنصورة، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

والتقى رئيس مركز الداخلة أعضاء القافلة وعلى رأسهم د.محمود المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك   بحضور السيد حامد محمد عبدالله نائب أول مركز الداخلة والدكتور أبو بكر محمود أبو بكر مدير الطب العلاجى بمديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد والدكتور  محمد رشاد جبالى مدير مستشفى الداخلة العام.

وأكد مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة على أن قافلة جامعة المنصورة تستمر فى أعمالها حتى يوم الأربعاء الموافق 8 مارس ، وتتضمن توقيع الكشف الطبي على أهالي مركز الداخلة في مُختلف التخصصات الطبية " الانف والاذن ، العيون ، أطفال ، مسالك ،باطنة ، جراحة عامة ، عظام ، جراحة أوعية دموية ، قلب "  وكذلك صرف الأدوية من صيدلية القافلة بالمجان، وإجراء العمليات الجراحية، وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لجامعة المنصورة.

في السياق، أكّد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد على مستوى المحافظة قدمت خدماتها ل ٢٨٣ حالة مرضية خلال شهر فبراير بمختلف التخصصات الطبية، وذلك من خلال ١١ وحدة للعلاج بالمستشفيات وعدد من الوحدات الصحية بالقرى.

ووجّه المحافظ الشكر لجميع القائمين والعاملين بهذه المنظومة التي تهدف إلى توفير الخدمات الطبية للمواطنين بالمناطق المحرومة والنائية، تحت مظلة المبادرة الرئاسية لإنشاء وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد. وفي مقدمتهم الوحدة الصحية بقرية الجديدة بالداخلة، التي جاءت في المركز الأول خلال التقييم الشهري لأعداد مناظرة الحالات، بالكشف على ٥٣ حالة خلال فبراير الماضي.

قافلة جامعة المنصورة الطبية جسور الخير مستشفى الداخلة العام للكشف على المواطنين لتقديم خدماتها الم تكاملة توقيع الكشف الطبي م ختلف التخصصات الطبية

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