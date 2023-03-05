مخرج «الورشة» من مهرجان أسوان: الفيلم سيعرض تجاريًا بنهاية 2023

أكد المخرج محمد حمدي أن فيلمه الجديد (الورشة) مشارك في مهرجان أسوان لسينما المرأة.

وقال حمدي، لـ"الدستور"، إن العمل سيعرض تجاريًا بنهاية 2023، لافتًا إلى أن العمل شارك في مهرجان الفيلم العربي بسويسرا ويشارك في مهرجانين خلال العام الجاري.

"الورشة" تأليف حسام موسي بطولة نضال الشافعي، سهر الصايغ، محمد جمعة، أحمد الشامي، حمزة العيلي، نور الكاديكي، مادلين طبر، علا رامي، أحمد صيام، فريدة الجريدي، أحمد حلاوة، حنان سليمان وعدد من الوجوه الجديدة، وتم تصوير معظم أحداث العمل في مسرح نقابة الممثلين بشارع القصر العينى.

فيلم "الورشة" تدور أحداثه حول نضال الشافعي الذى يجسد دور شاب يرغب فى مزاولة مهنة التمثيل ويخطب سهر الصايغ التى تسعى هى الأخرى لتصبح ممثلة الأمر الذي يدفعهما لاستئجار مسرح لتأسيس فرقة وإنتاج عرض مسرحي يقدمون أنفسهم من خلاله ويحكون من خلاله معاناتهم وكفاحهم وكواليس حياتهم الخاصة.