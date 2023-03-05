الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تقرير لـ«القاهرة الإخبارية» يرصد أسباب هروب المليونيرات من الولايات المتحدة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا حول سبب هروب المليونيرات من الولايات المتحدة الأمريكية ونزولها للترتيب السادس بين الدول بعدما كانت في المرتبة الأولى.

فرض الضرائب على أصحاب الشركات والمليونيرات

وقال ياسر نور الدين، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، في مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "المراقب"، إن هناك عدة أمور ساعدت على هروب المليونيرات من الولايات المتحدة الأمريكية أولها فرض الضرائب، والرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدث كثيرًا عن مسألة فرض الضرائب على أصحاب الشركات والمليونيرات.

وتابع: الأمر الثاني هو تعطل جميع طلبات الهجرة والحصول على طلب قدوم للولايات المتحدة الأمريكية مما أدى لتراكمها، والأمر الثالث هو الأمان.

وأشار "نور الدين" إلى أن أمريكا أصبحت في الترتيب السادس بعدما تصدرت القائمة لسنوات، وتسبقها حاليًا كل من "الصين، الإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة، وأستراليا، وكندا"، مشيرًا إلى أنه في عام 2026 ستزيد ثروات الأغنياء 40% والولايات المتحدة تمتلك ثروات العالم بمقدار 36% ولكن المفاجأة أن الدولة التي تستقطب هؤلاء الأغنياء هي الصين.

القاهرة الإخبارية هروب المليونيرات الولايات المتحدة الامريكية فرض الضرائب جو بايدن طلبات الهجرة الصين

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