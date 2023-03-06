رئيس جهاز 15 مايو: 60 مليون جنيه تكلفة رفع كفاءة الطرق بالحى الرابع

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال رفع الكفاءة بمنطقة امتداد المدينة وشارع الجامعة ومدخل الإسكان العائلي الجديد، وذلك في إطار العمل على رفع الكفاءة للطرق الرئيسية والفرعية بمناطق المدينة المختلفة.

المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو

وأوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن المشروع ذو أهمية كبيرة من حيث الموقع المميز للطرق والمحاور، والتي تربط بين مناطق الإسكان العائلي وطريق جامعة مايو الخاصة، التي تم بدء تشغيلها العام الدراسي الحالي، والتى يوجد بجانبها منطقة الـ250 فدانًا الاستثمارية، بجانب طريق الأوتوستراد.

وأضاف أن أعمال رفع الكفاءة للطرق الرئيسية والفرعية يتم تنفيذها لتحسين جودة الطرق ضمن الخطة المدرجة لشبكة الطرق بالمدينة على مستوى جميع مراحلها.

المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو

وأشار إلى أنه جار تنفيذ أعمال رصف الطبقة الأسفلتية ورفع كفاءة الطريق الرئيسي الواصل من المرحلة الأولى والثانية إلى مناطق الامتداد مرورًا بمنطقة الإسكان العائلي والمرحلة الرابعة .

وأكد أن الطريق الجاري العمل به من أهم الشرايين المرورية الحيوية التي تبط الجزء الجنوبي بالجزء الشمالي بالمدينة بطول 4 كيلو متر وبعرض 30 متر، ويتضمن عدد 3 حارات مرورية لكل اتجاه، بخلاف الأرصفة والجزيرة الوسطي.

وأوضح أن ذلك يأتي ذلك ضمن أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق بالمجاورات 7 : 12 بالامتداد، والطريق الواصل من المرحلة الأولي والثانية حتى مدخل الامتداد على طريق الأوتوستراد بتكلفة 60 مليون جنيه.

جهاز مدينة ١٥ مايو

جهاز مدينة ١٥ مايو