هداف ليفربول التاريخي.. صلاح يسجل الرابع في مانشستر يونايتد

سجل محمد صلاح الهدف الرابع لليفربول الإنجليزي في شباك مانشستر يونايتد خلال المباراة التي تجمعهما في ديربي إنجلترا، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي المتاز لكرة القدم "بريميرليج"، في موسم 2022-2023.

هدف صلاح جاء في الدقيقة 66 بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء على الطائر، بعد تلقيه تمريرة رائعة من داروين نونيز.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 128 هدفًا، بالتساوي مع روبي فاولر، كما أصبح اللاعب الوحيد الذي يسجل أهدافًا في ديربي إنجلترا في 5 مباريات متتالية.

فريق ليفربول سيطر على أحداث الشوط الأول، لكن أولى الفرص جاءت عن طريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 27، عندما أرسل أنتوني كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليقابلها برونو فيرنانديز بتسديدة رأسية، مرت بجوار القائم الأيمن.

واستطاع الهولندي كودي جاكبو تسجيل الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 43، عندما تلقى تمريرة رائعة من أندرو روبرتسون، ليقتحم منطقة الجزاء مراوغًا دالوت، مُطلقًا تسديدة بيمناه في الشباك، مانحًا فريقه التقدم:

وتُنقل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، فشهد تواجد محمد صلاح أساسيًا.

وجاء تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - هارفي إيليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، فيشهد قيادة الفرنسي رافاييل فاران لخط الدفاع، بعد تأكد جاهزيته، إضافة لتواجد الثلاثي ماركوس راشفورد وأنتوني وفاوت فيجورست في خط الهجوم:

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - ليساندرو مارتينيز - رافاييل فاران - ديوجو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو - فريد - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - فاوت فيجورست .

ويحتل فريق مانشستر يونايتد قبل انطلاق المباراة، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، فيما يتواجد ليفربول في المركز السادس برصيد 39 نقطة.

ويغيب عن مانشستر يونايتد في مباراة اليوم أمام ليفربول، الهولندي دوني فان دي بيك، الدنماركي كريستيان إريكسن، والفرنسي أنتوني مارسيال، بسبب الإصابة.

فيما يغيب عن ليفربول في مباراة اليوم أمام مانشستر يونايتد، الكولومبي لويس دياز والإسباني تياجو ألكانتارا، بسبب الإصابة.

وسجل محمد صلاح نجم فريق ليفربول، 9 أهداف في آخر 5 مباريات جمعت الفريقين بمختلف المسابقات، في شباك مانشستر يونايتد.