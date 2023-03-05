حقيقة انخفاض درجات الحرارة غدًا وتفاصيل حالة الطقس فى مصر

ارتفعت معدلات البحث لمعرفة حقيقة انخفاض درجات الحرارة غدًا الإثنين، وتفاصيل حالة الطقس مع موجة الحر التي يعيشها المصريين خلال الأيام القليلة الماضية والتحذيرات المستمرة من انخفاض الحرارة مرة أخرى خاصة أن فصل الشتاء لم ينته بعد.

حقيقة انخفاض درجات الحرارة غدا وتفاصيل حالة الطقس

ونعرض لكم خلال هذه السطور حقيقة انخفاض درجات الحرارة غدًا وتفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

سادت خلال الساعات الماضية العواصف المحملة بالأتربة خاصة مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تصل إلى حد العاصفة على بعض الأماكن.

ورغم الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة اليوم، إلا أنه بداية من غدٍ الاثنين، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مرة أخرى وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية ذاكرة في بيانها : "تشهد البلاد تحسنا في حالة الطقس وانخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا".

وتتكون شبورة مائية في ساعات الصباح الأولى على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

مع تزايد نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

بيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين

القاهرة العظمى 23، الصغرى 12.

شرم الشيخ العظمى 30، الصغرى 15.

الإسكندرية العظمى 21، الصغرى 13.

العلمين الجديدة العظمى 20، الصغرى 12

العاصمة الإدارية العظمى 24، الصغرى 11.

6 أكتوبر العظمى 24، الصغرى 11.

بنها العظمى 23، الصغرى 12.

دمنهور العظمى 23، الصغرى 12.

وادي النطرون العظمى 21، الصغرى 13.

كفر الشيخ العظمى 22، الصغرى 12.

المنصورة العظمى 23، الصغرى 12.

الزقازيق العظمى 24، الصغرى 12.

شبين الكوم العظمى 23، الصغرى 12.

طنطا العظمى 23، الصغرى 12.

دمياط العظمى 21، الصغرى 14.

بورسعيد العظمى 21، الصغرى 14.

الإسماعيلية العظمى 22، الصغرى 14.

بورسعيد العظمى 21، الصغرى 14.

الإسماعيلية العظمى 22، الصغرى 14.

السويس العظمى 22، الصغرى 13.

العريش العظمى 20، الصغرى 13.

