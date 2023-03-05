الأحد 05 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ستنخفض 9 درجات.. الأرصاد توجه تحذير هام بشأن الطقس

درجات الحرارة
درجات الحرارة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

 

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية" DMC"، مساء السبت، إن هناك موجة حارة تضرب البلاد حاليا، لافته إلى أن درجات الحرارة ستعود للانخفاض مرة أخرى.

 

وأضافت أن ذورة ارتفاع درجات الحرارة ستكون غدا وستصل العظمى على القاهرة 33 درجة بينما تصل في جنوب البلاد إلى 37 درجة.

 

وأشارت إلى أنه سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة يوم الاثنين يصل إلى 9 درجات حيث ستصل العظمى على القاهرة إلى 24 درجة، موضحه أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع.

 

وحذرت المواطنين من تخفيف الملابس، متابعة:"مش عايزين نتسرع في تخفيف الملابس إحنا لسه في فصل الشتاء، وعايزين نحذر غدا من نشاط الرياح المثيرة للأتربة التي ستؤدي إلى انخفاض الرؤية بشكل كبير على الطرق خاصة الطرق الصحراوية.

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