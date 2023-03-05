رئيس جهاز مدينة بدر: تنفيذ ممشي وتراك درجات وبارك انتظار قريبًا

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه وفقا لتوجيهات وزير الاسكان بتوفير الخدمات لسكان المدينة منها تنفيذ أعمال بارك سيارات وممشى وتراك عجل فى المسافة من ميدان الجامعة الروسية حتى مدرسة نجيب محفوظ أمام الحى الثالث المجاورة الأولى على الشارع الرئيسي بطول حوالى 1 كيلو متر وذلك لتخفيف الضغط المرورى امام المحلات الموجودة بالشارع الرئيسي من ميدان الجامعة الروسية حتى ميدان الكولدير

وأشار المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينه بدر إلي أن جارى تنفيذ بارك سيارات بعرض 5 متر ثم رصيف 1 متر ثم ممشى وتراك عجل بعرض 3 متر من الخرسانة المطبوعة الملونة ثم رصيف بعرض 1متر كما جار تنفيذ عمل ازدواج لكشافات الكهرباء لأضاءه الطريق الرئيسي وكذلك اعمال التطوير"

وأشار إلى أنه فور الانتهاء من الاعمال سيتم دهان الخرسانة المطبوعة وعمل الارشادات اللازمة لمرور العجل والمشاه وتشجير المنطقة المتبقبه بالكامل.

وأضاف “مندور” أنه سيتم رفع كفاءة جميع الطرق والأرصفة وتنفيذ مناطق خضراء لخدمة قاطني المدينة بما يتماشي مع رسالة وزارة الاسكان بتنفيذ مدن حضارية حديثة وأن هناك خطة ممنهجة لاعمال التطوير فى كافة الأحياء بالمدينة مناشدا المواطنين بالحفاظ عليها.

وشدد المهندس عمار مندور، على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال للانتهاء بالشكل الذي يليق به بكفاءة وجودة عالية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة و المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن و المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ اصلاح الملاحظات الواردة مشروعات المختلفة وتوفير كافة الخدمات السكان من خدمات ومحلات وصيدليات ومدارس ومخبز وذلك وفقا لخطة الدولة لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين والمقيمين بالمدينه