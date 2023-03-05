تشكيل فولفسبورج أمام إينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.. مرموش أساسيًا

كشف الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لـ فولفسبورج، تشكيل فريقه لمواجهة إينتراخت فرانكفورت، في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم “ بوندسليجا”، موسم 2022-2023.

موعد مباراة فولفسبورج وإينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

أما عن موعد مباراة فولفسبورج وإينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فولكس فاجن أرينا، معقل فريق فولفسبورج.

وتُنقل مباراة فولفسبورج وإينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports 3.

تشكيل فولفسبورج أمام إينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

أما عن تشكيل فولفسبورج أمام إينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، فشهد تواجد المحترف المصري عمر مرموش بشكل أساسي.

وجاء تشكيل فولفسبورج أمام إينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني كالآتي:

في حراسة المرمى: كاستيلس

خط الدفاع: باكو - ماكسينس لكرواكس - فان دي فين - باولو أوتافيو

خط الوسط: أرنولد - سفانبيرج - جرهاردت

خط الهجوم: كامينيسكي - فامير - عمر مرموش

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم، إن نادي آينتراخت فرانكفورت قريب من ضم نجمنا المصري عمر مرموش لاعب فولفسبورج.

وأوضحت الصحيفة، أن الاتفاق تم بالفعل بين مرموش وفرانكفورت على ضم اللاعب في صفقة انتقال حر نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة “راينشي بوست” الألمانية أمس، إن أندية بروسيا مونشنجلادباخ وآينتراخت فرانكفورت مهتمان بضم مرموش الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن جلادباخ يستعد لتعويض رحيل ماركوس تورام المؤكد الصيف المقبل عن الفريق ويسعى لضم مرموش الذي ينتهي عقده مع فولفسبورج ولن يجدد عقده مع فولفسبورج بينما يستعد لمزاحمته فرانكفورت الذي يعجب بالدولي المصري ويسعى لضمه.

مرموش ينتهي عقده مع فولفسبورج نهاية الموسم الجاري ولم يجدد عقده حتى الآن مع الفريق.

وشارك صاحب الـ 24 عامًا هذا الموسم مع النادي الألماني في 24 لقاء بجميع المسابقات سجل 4 أهداف وصنع هدف وحيد.

وفاز فريق فولفسبورج، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطني، على مضيفه كولن في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الألماني، بهدفين دون رد.

وشارك عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفولفسبورج في المباراة الماضية، وخرج من الملعب في الدقيقة 88.