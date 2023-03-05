بتوزيع جديد.. محمد عدوية يطرح أغنية «سامحنى يابا» (فيديو)

طرح الفنان محمد عدوية أغنية "سامحنى يابا" بتوزيع جديد على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى أغنية مسلسل "حوارى بوخاريست" الذى تم عرضه منذ نحو 7 سنوات من بطولة النجم أمير كرارة ومى سليم.

أغنية «سامحني يابا» من كلمات الشاعر الغنائي ياسر حسنين، وتوزيع موسيقي أحمد العسال، وألحان محمد عدوية.

تقول كلمات أغنية «سامحني يابا»: "ودي دنا بتظلم ناس وناس تعليها وتساوي على ناس والحلم بيضيع بيها.. سامحني يابا أنا وسط غابة والعشق ممنوع على الغلابة.. صدقني يابا من غير غرابة إحنا عبيد فيها للديابة للي يقدر على التاني ياكله ويمحي اسمه من الكتابة اللي يقدر على التاني ياكله ويمحي اسمه من الكتابة ياااا.. حتى الناس اللي كانوا بحس معاهم بالأمان باعوا وفي لحظة قدروا وخانوا وعدوني وفجأة كله باع طلعوا بوشين قسمونا اثنين ولا فارق عندهم أنا مين اللي يقدر على التاني ياكله ويمحي اسمه من الكتابة اللي يقدر على التاني ياكله ويمحي اسمه من الكتابة".

وأعرب مؤخرًا النجم محمد عدوية عن سعادته بتقديم فقرة غنائية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا.

وأكد محمد عدوية في تصريحات صحفية، أنه سعيد للغاية خاصة أنه ابن محافظة المنيا، وأنه شرف له المشاركة فى هذه الاحتفالية المهمة، وأنه سعيد بالغناء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وكان النجم محمد عدوية طرح أغنية جديدة تحمل اسم "قفلوا علينا الباب" عبر موقع يوتيوب، وأعلن عدوية أن الأغنية إهداء خاص للفنان أحمد عصام، وذلك بمناسبة حفل زفافه الذي أقيم منذ أيام، وحضره معظم نجوم الفن والغناء.