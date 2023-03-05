محافظ سوهاج ووزير النقل يتفقدان مسار القطار الكهربائى السريع

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، والفريق كامل الوزير وزير النقل، مسار القطار الكهربائي السريع ومواقع إنشاء محطات القطار بنطاق محافظة سوهاج بالطريق الصحراوي الغربي يرافقهما مسئولو الهيئة العامة للطرق والكباري والشركات المنفذة للمشروع.

شملت جولة محافظ سوهاج ووزير النقل تفقد موقع محطة سوهاج الرئيسية أمام مطار سوهاج الدولي، وكذلك موقع محطة أبيدوس بمركز البلينا، كما تفقدا أعمال إنشاء وصلة طريق البلينا/ الصحراوي الغربي بطول 26 كيلومترا، وبتكلفة 200 مليون جنيه والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري ضمن خطة الدولة لإنشاء طرق وشرايين جديدة للتنمية، وربط المراكز بالطرق الصحراوية للتيسير على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وأكد محافظ سوهاج أهمية مشروع القطار الكهربائي السريع في خدمة الخطط التنموية التي تشهدها مصر، مؤكدا أن المشروع يعد نقلة نوعية كبيرة غير مسبوقة في منظومة النقل والمواصلات، مشيرا إلى أن مصر عامة ومحافظات الصعيد بشكل خاص تشهد طفرة كبيرة على مستوى الطرق والكباري، وخلق شرايين جديدة للتنمية.

من جانبه وجه وزير النقل خلال الجولة بتكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للجدول المخطط، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة أن يكون مسار القطار بالقرب من حرم الطريق الغربي وأن يكون موقع المحطات قريب من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد، أيضا أن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، وذلك تيسيرا على المسافرين؛ للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة.

أضاف، أن منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الأخضر المستدام في مصر وتغطي أنحاء الجمهورية وكما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستسهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات كما تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات، لافتًا الى أن إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال نحو 2000 كم منها 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10 آلاف كم.