النائبة أميرة صابر: تحديد موعد انطلاق الحوار الوطنى خلال أيام

قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب، إن مجلس الأمناء بصدد عقد اجتماعه الأخير الذي أجل لظروف خارجة عن إرادة أعضاء مجلس الأمناء، على أن يعقد خلال الأيام المقبلة، والذي ينتظر خلاله الإعلان عن الانطلاق الرسمي لجلسات الحوار الوطني بعد فترة إعداد وتشكيل محاور ولجان منبثقة عن المحاور استمرت ما يقرب من العام.

وأضافت صابر في تصريحات لـ"الدستور" أنه من المتوقع أن تمتد جلسات الحوار الوطني كذلك لنفس مدة الإعداد وفقًا للانتهاء من المناقشات، حيث يوجد 19 لجنة فرعية تمثل المحاور الثلاث "الاجتماعي والاقتصادي والسياسي"، لافتة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد اتفق على تحديد 120 قضية ذات أولوية للنقاش، فيما سيستكمل مجلس الأمناء تحديد قضايا أخرى للنقاش.

وتابعت: "ستسير جلسات اللجان المختلفة في الحوار الوطني بالتوازي فيما بينها لاختصار المدى الزمني حيث ستعقد لجان المحاور الثلاث اجتماعين أو ثلاث اجتماعات في الأسبوع الواحد".

وكان مجلس أمناء مجلس الحوار الوطني، قد انتهى على مدار جلساته السابقة من صياغة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

كما من المقرر أيضًا أن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.

وكان المجلس قد توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي.