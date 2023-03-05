الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لحداد بتهمة التعدي على ابنة شقيق زوجته بشبين القناطر

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي، بالسجن المؤبد لحداد مسلح، بتهمة التعدي على ابنة شقيق زوجته، حال إقامتها معه لغياب والدها ومرض والدتها المزمن، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 30145 لسنة 2022 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3086 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "ش ل م"، 43 سنة، حداد مسلح، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تعدي على المجني عليها الطفلة "ش ه ع"، 17 سنة، والتي لم تبلغ ثماني عشر سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد، حال تواجدها بالمنزل برفقته كونه من المتولين تربيتها، بتغيب والدها وإصابة والدتها بآفة عقلية، على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من ربة منزل وزوجها، بقيام حداد مسلح، بالتعدي على فتاة، ابنة شقيق الأول، أثناء فترة إقامتها معه وزوجته، لكون المتهم أحد المتولين رعايتها نظرا لتغيب والدها وإصابة والدتها بآفة عقلية، وتحرر محضر بالواقعة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم.

وأدلي المتهم باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة، واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، إلى أن أمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت حكمها المتقدم بحق المتهم.

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