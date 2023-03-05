انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، مع رئيسة وزراء بنجلاديش شيخة حسينة واجد، تطورات القضية الفلسطينية بالتزامن مع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

جاء اللقاء على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والمنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

كما اطلع الرئيس عباس رئيسة الوزراء على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، الإسلامية والمسيحية، والتي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

كما تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وعقد اللقاء بحضور دبلوماسيين ووزراء، من بينهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، والسفير الفلسطيني لدى قطر منير غنام.