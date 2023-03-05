الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

10 أيام تصارع الموت.. زوج يهشم رأس زوجته بسبب خلافات فى منشأة القناطر

جثة
جثة

هشم عامل رأس زوجته بآلة حادة داخل منزلهما بمنشأة القناطر بعد مشاجرة نشبت بينهما وفارقت الزوجة الحياة عقب 10 أيام داخل المستشفى متأثرة بإصابتها. 

تلقي المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى باستقبال "نهاد م أ" ربة منزل مصابة بكسر في الجمجمة إثر تعدي بآلة حادة على الرأس ومقيمة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المصابة بسبب خلافات بينهما، وبعد مرور 10 أيام وردت إشارة من المستشفى بوفاة المصابة متأثرة بإصابتها، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات أمنية مكثفة لسرعة ضبط زوج المجني عليها الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

زوج هشم رأس زوجته منشأة القناطر مركز شرطة منشأة القناطر مديرية أمن الجيزة

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