شحن 100 ألف طن كلينكر من شرق بورسعيد لإفريقيا (صور)

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء شرق بورسعيد السفينة NORD ADRIATIC القادمة من سلوفينيا، لشحن 55 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار المستورد الأول لخام الكلينكر من الميناء، كما استقبلت الميناء السفينة SFL YUKON القادمة من تركيا لشحن 44567 طن من خام الكلينكر متجهة إلى توجو.

على جانب آخر، شهد ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نشاطًا ملحوظًا فى حركة سفن البضائع العامة، حيث استقبل السفينة NEPTUNE القادمة من تركيا لتفريغ 3927 طن رخام، كما استقبلت الميناء السفينة ZAMZAM1 القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 3429 طن رخام.

السفينة NORD ADRIATIC